(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Donare il sangue è un gesto da supereroi, parola di Spiderman. Regione Liguria lancia la campagna per invitare i cittadini a donare sangue e plasma e dopo il successo del 2022 ripropone l'appello del supereroe, interpretato da Mattia Villardita, volontario in prima linea nel sociale, che ricorda di donare il sangue prima di partire per le vacanze.

Il progetto è stato presentato ricordando che quella di Spiderman è stata la campagna di maggior successo e ha contribuito a portare la Liguria al terzo posto in Italia per efficacia della comunicazione nelle piattaforme social.

Quest'anno la campagna si avvale anche della partecipazione dell'attrice Carla Signoris con una clip.

"I numeri della raccolta sangue 2022 sono cresciuti rispetto al 2021 e come tutti gli anni la regione è riuscita a mantenere l'autosufficienza - spiega Vanessa Agostini, responsabile Struttura regionale coordinamento per le attività trasfusionali di Regione Liguria -. Due buone notizie riguardano la crescita dei nuovi donatori, in particolare nella fascia dai 18 ai 36 anni e l'aumento delle donatrici. In Italia dona solo il 33% delle donne quindi l'avvicinamento del genere femminile alla donazione è un bel risultato a livello regionale".

Negli ultimi due anni si è invertito il trend negativo che andava avanti dal 2016 e nel 2022 sono state raccolte 69.900 unità di sangue in Liguria, mille in più del 2021. E anche nei primi cinque mesi del 2023 il trend è positivo. I nuovi donatori nel 2022 sono saliti a 7,5 ogni mille abitanti, più della media nazionale. Ma l'appello è continuare a donare sangue per salvare vite e farlo anche prima di andare in vacanza per dare continuità.

Va meno bene la raccolta di plasma, che si ferma a 16,5 Kg per mille abitanti mentre ne servirebbe di più. Angelo Gratarola, assessore regionale alla Sanità, dopo aver ringraziato donatori di sangue e plasma e il mondo delle associazioni, ha annunciato che "è allo studio la realizzazione di un dipartimento interaziendale metropolitano con lo scopo di mettere a fattor comune tutte le risorse umane, tecniche e tecnologiche, condividere i percorsi per garantire al meglio la risorsa sangue". (ANSA).