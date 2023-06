Consiglio Liguria ricorda Berlusconi, è bagarre: seduta rinviata

Bagarre in Consiglio regionale della Liguria al momento del ricordo di Silvio Berlusconi. Il presidente del Consiglio Gian Marco Medusei ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per l'ex premier, ma il consigliere di minoranza Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha deciso di non partecipare ed ha abbandonato l'aula. A quel punto i compenenti della Giunta, seguiti dai consiglieri di maggioranza ha replicato il gesto per protestare nei confroti di Pastorino. La decisione della maggioranza ha portato prima alla sospensione della seduta e subito al rinvio della stessa.

Nonostante questo i consiglieri del Movimento 5 Stelle, del Pd, della Lista Sansa e di Linea Condivisa hanno deciso di rimanere in aula fino alle 14, ora in cui sarebbero dovuti terminare i lavori.

Polemica tutta social invece per il video proiettato sul maxischermo installato sulla facciata del palazzo della Regione che rimanda al volto sorridente di Berlusconi e le scritte "la Liguria ricorda Silvio Berlusconi" e "Ciao presidente". Sulla pagina Fb della Regione centinaia i commenti negativi, il prevalente #non in mio nome.

Ieri a Genova c'erano già state avvisaglie di polemiche per il ricordo di Berlusconi. Nei municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera alcuni consiglieri disinistra avevano lasciato l'aula.

"Abbiamo assistito a un atto di Giunta degno di paesi dove la democrazia è utopia - affermano il capogruppo M5s Fabio Tosi e il collega Paolo Ugolini -: la Giunta ha abbandonato il Consiglio regionale, in polemica con chi ha scelto di non partecipare al minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Come M5s, siamo rimasti in Aula. Abbiamo scelto un codice comportamentale rispettoso per la vicenda umana, benché il nostro giudizio sull'uomo politico non sia mutato e non potrà mai mutare. Altrettanto avremmo voluto fosse stato fatto dal centrodestra, che invece ha mancato di rispetto verso i cittadini liguri. La destra regionale ha deciso di boicottare le istituzioni". Critico anche il Pd: "La Giunta Toti ha mancato di rispetto ai liguri che aspettano risposte ai loro problemi dalle istituzioni, non colpi di teatro.Come gruppo abbiamo partecipato al minuto di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Una forma di rispetto, non negoziabile, davanti alla morte di un indiscusso protagonista del nostro Paese, benchè il giudizio sul suo operato rimanga fortemente negativo. La Giunta Toti invece, senza alcuna forma di rispetto, ha abbandonato il Consiglio regionale, in polemica con chi, legittimamente e a titolo personale, ha scelto di non partecipare al minuto di silenzio. Una brutta pagina per la politica ligure"

Toti, uscire al ricordo di Berlusconi lede decoro Consiglio

"Non partecipare o addirittura svillaneggiare il ricordo di Silvio Berlusconi, il presidente del Consiglio più longevo nella storia del nostro Paese e senatore in carica, credo che sia qualcosa che va oltre il legittimo confronto politico. Stiamo parlando di lutto nazionale, della memoria e delle esequie di un uomo che ha fatto la storia del Paese". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta il gesto del consigliere di opposizione Gianni Pastorino che non ha partecipato al minuto di raccoglimento per Silvio Berlusconi, azione che ha portato la maggioranza ad abbandonare l'aula in protesta verso il consigliere, determinando l'annullamento della seduta. "I capigruppo di maggioranza nel Consiglio regionale della Liguria, d'accordo con l'assessore delegato, hanno deciso di chiudere una seduta del Consiglio regionale francamente partita nel peggiore dei modi, ritengo che la decisione di abbandonare i lavori sia assolutamente corretta per difendere il decoro delle istituzioni che è patrimonio di tutti ed è stato violato", afferma Toti.