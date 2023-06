Atti osceni in spiaggia di fronte a bambini, arrestato

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 GIU - I carabinieri di Lerici hanno arrestato un uomo che stava compiendo atti di autoerotismo nei pressi della spiaggia dietro il Castello di San Terenzo, a pochi metri dai bagnanti, tra cui alcune famiglie. L'uomo, un 36enne, si è denudato dopo essersi posizionato sugli scogli e i bagnanti hanno subito allertato le forze dell'ordine. La pattuglia dell'Arma intervenuta sul posto lo ha sorpreso ancora nudo, invitandolo a rivestirsi e a seguirla in caserma.

L'esibizionista ha però reagito dando "in escandescenze e aggredendo i militari con calci, spintoni e sputi, minacciandoli e offendendoli". E' stato necessario l'intervento di una seconda pattuglia per riuscire a bloccare i suoi tentativi di fuga.

Dichiarato in arresto per atti osceni aggravati in luogo pubblico, violenza minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, ha trascorso la notte in camera di sicurezza in caserma a Sarzana. Questa stamattina è comparso in Tribunale alla Spezia per il giudizio direttissimo, l'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato emesso il divieto di dimora in provincia della Spezia. (ANSA).