Aggredisce anziana clochard, arrestato per violenza sessuale

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Un uomo di 30 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti per violenza sessuale nei confronti di una donna senza fissa dimora di 72 anni. È successo la scorsa notte in via Struppa a Genova. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe approcciato l'anziana e poi l'avrebbe spinta contro un muro dietro un chioschetto. Qui l'avrebbe spogliata e toccata nelle parti intime. La donna è riuscita a urlare e a divincolarsi facendo scappare l'aggressore.

Nel frattempo alcuni testimoni hanno chiamato le forze dell'ordine che, dopo alcuni giri in zona, hanno trovato l'uomo nascosto dietro le macchine. Per non farsi riconoscere aveva buttato anche il cappellino che aveva addosso. Gli agenti hanno controllato subito le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena. A quel punto sono scattate le manette.

