Presunta truffa al Casinò di Sanremo, 10 misure cautelari

(ANSA) - SANREMO, 13 GIU - E' di 10 misure cautelari il bilancio di una operazione della Polizia in relazione a una indagine su una presunta combine al Casinò di Sanremo. Sei sono gli arrestati, due in carcere e quattro ai domiciliari, per altri quattro è stato disposto l'obbligo di dimora. La presunta combine sarebbe avvenuta al gioco Punto e banco. Tra gli arrestati c'è il "cartaio", Luigi Carbone, 58 anni (licenziato), conosciuto come Silvio, considerata figura chiave. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al peculato e alla corruzione. Carbone avrebbe segnato le carte utili con delle lievi abrasioni sul dorso per la combine. Le indagini hanno preso le mosse, nel 2022, dalla registrazione di diverse perdite anomale al Punto e banco. La truffa ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro. La presunta combine sarebbe andata avanti fino all'estate del 2022. La casa da gioco, dopo aver ricevuto dalla Procura di Imperia i primi riscontri delle indagini, sospese subito Carbone, al quale venne concessa, come prevedono la legge e i regolamenti interni, la possibilità di fornire spiegazioni rispetto al proprio operato. Spiegazioni ritenute troppo generiche e poco convincenti. Da qui la decisione del licenziamento. Gli altri indagati sarebbero tutti giocatori.