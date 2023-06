Resti insediamento romano emergono da scavi per campo calcio

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 GIU - Alcuni resti di muratura di epoca romana sono venuti alla luce durante i lavori per il rifacimento del campo sportivo di Fezzano, borgata marinara del Golfo della Spezia nel territorio di Portovenere. Ne dà notizia la soprintendenza ligure con il funzionario archeologo Luigi Gambaro. Gli scavi per dotare di un terreno in erba sintetica il 'Carmelo Amenta' sono stati avviati a inizio primavera e hanno portato alla luce strutture in pietra "di interesse archeologico e attribuibli ad età romana", oltre che "una piccola caditoia, interpretabile come opera di regimentazione idrica di età post-medievale" che delimitava il Fosso della Mortena, tombato nel corso del Novecento.

Secondo quanto emerso in questa fase iniziale degli scavi, gli archeologi sono portati a ritenere si tratti dei resti di alcuni locali destinati a "deposito, stalle o con finalità produttive di un probabile insediamento rurale da collegarsi a un originario prediale romano fundus Alphidianus", ovvero l'antica Fezzano. Tra i manufatti recuperati, oltre a qualche ceramica, anche i resti di un "dolium", un grande recipiente che veniva usato per conservare i liquidi. Non si è invece ancora arrivati alla profondità alla quale si potrebbero trovare gli eventuali pavimenti. Lo scavo sarà eccezionalmente visitabile dal pubblico sabato 17 giugno. Non lontano dal sito appena scoperto sorge il parco archeologico della Villa romana del Varignano Vecchio risalente al I secolo aC, con annesso museo statale. (ANSA).