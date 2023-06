Lunae inaugura nuova cantina, il design sposa viticoltura ligure

"In una azienda vitivinicola che ha sempre puntato sulla qualità, anche la bellezza in dialogo con le vigne circostanti non poteva mancare. E le aziende all'avanguardia devono oggi accogliere enoappassionati in un ambiente di lavoro ergonomico che sappia raccontare il lavoro della terra e la comunità attiva sul territorio". Così il viticoltore ligure Paolo Bosoni all'inagurazione a Luni della nuova cantina Lunae, creata per sottolineare il rapporto tra terra e uomo, concretizzando la tensione all'eccellenza di un'azienda da oltre 60 anni dedita ad una viticoltura di qualità, pioniera per il lavoro su vitigni tradizionali e la valorizzazione del Vermentino dei Colli di Luni. Una idea fortemente caldeggiata dal figlio Diego Bosoni fin dal 2010, coi lavori avviati nel 2015 grazie a un investimento che sfiora i 9 milioni di euro, con 3 milioni di cofinanziamento a fondo perduto da parte dell'Unione Europea, fino alla messa a terra nel 2019 e l'inaugurazione post covid a giugno del 2023, con apertura al pubblico in visite guidate prenotabili dai primi di luglio.

Per l'azienda a conduzione familiare che conta su un mosaico di 65 ettari di vigneti di proprietà - un patrimionio raro, tantopiù in Liguria - e una cinquantina di dipendenti, si concretizza così la scelta di ridurre le distanze fra ambienti di rappresentanza e spazi lavorativi "nobilitando tutto il processo - sottolineano i Bosoni - consci che la bellezza stessa è qualità, l'estetica è etica che influisce in maniera diretta di chi opera in cantina" contribuendo alla produzione annua di circa 500mila bottiglie per un fatturato che si aggira sui dieci milioni di euro.

Tra gli scavi dell'anfiteatro romano di Luni e le ultime propaggini delle Alpi Apuane la struttura, ideata da Diego Bosoni insieme al designer Andrea Del Sere e gli architetti di At Studio, nell'ingresso obbliga ad un percorso a piedi attraverso il vigneto che la circonda, composto dai principali vitigni autoctoni dei Colli di Luni. "Coltivare vigneti significa saper ascoltare i ritmi della natura, e avere ben chiaro il valore del tempo. Costruire una nuova cantina, una nuova casa al nostro progetto imprenditoriale, alla nostra famiglia e alla nostra comunità contadina, ha lo stesso significato", spiega Diego Bosoni, anima di questo progetto.

"Partiamo dalla terra, siamo una famiglia di contadini - sottolinea - che hanno sempre coltivato la vite in questo territorio vocato fin dall'epoca romana, come testimonia Plinio il Vecchio citando i vini di qualità di Luni". Qui Paolo Bosoni ha creato l'identità aziendale e lo spirito di squadra, riversando tutta la sua esperienza nella progettazione della bottaia e delle sale tecniche, mentre la nuova generazione guarda con lungimiranza al futuro di questo mosaico di vini sia bianchi che rossi nonché bollicine Metodo Classico che, grazie alla raccolta a mano delle uve in piccole casse e alla gestione in biologico di tutta l'area Doc, "vuole offrire fotografie diverse di un territorio dove coltivare con fiducia - ha concluso Diego Bosoni - il nostro futuro, portando avanti un progetto urbanistico nel verde delle nostre colline, nella nostra comunità". (ANSA).