Genova si prepara alla festa di San Giovanni del 24 giugno

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Al via dal 15 giugno le manifestazioni in previsione legate alla festa del patrono di Genova San Giovanni Battista del 24 giugno prossimo. Un programma ricco di eventi quello preparato dal Comune tra devozione, folklore, visite guidate e musica lungo le vie del centro storico della città, per scoprire Genova e i suoi mille volti.

Primo appuntamento il 15 giugno al Museo Diocesano con la mostra "E tacquero le onde del mare", organizzata dalla Consulta per i Beni Culturali della Regione Ecclesiastica Ligure e la Fondazione San Lorenzo: una esposizione di ex voto provenienti dalle Chiese e Santuari della Liguria per raccontare uno degli aspetti dello stretto rapporto del popolo ligure con il mare.

Il 21 in Cattedrale verranno presentati dalle 16,30 i restauri della facciata, dopo due anni di lavori. Ma i giorni clou saranno venerdì 23 e sabato 24. Al venerdì nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alle 18 andrà in scena "Eroi superbi" di e con Marco Rinaldi: l'artista vestirà i panni di alcuni grandi protagonisti genovesi e li racconterà in "zenéise". Mentre dalle 20 consueto appuntamento in piazza Matteotti con il "Ghost Tour", gratuito, organizzato dal Comune con il Circolo Culturale Fondazione Amon. Dalle 22 quindi il concerto dei Trilli e alle 24 l'accensione del tradizionale falò di San Giovanni.

"Abbiamo voluto presentare le iniziative per il Santo patrono della città congiuntamente alla Curia, sostenendo insieme un programma di eventi ogni anno più ricco, che uniscono devozione e folklore, religione e tradizione- dichiara l'assessore alle tradizioni cittadine Paola Bordilli-. Le iniziative condivise, anche sulla scia dell'Ocean Race, partono così dal 15 giugno con la mostra al Museo Diocesano, esempio diretto di questo connubio fortissimo, tra vicende legate al mare e le preghiere, vicende delle città intrise di fede e spiritualità. Ogni anno a Genova riscopriamo l'antica tradizione del falò, che diventa anche momento di aggregazione e voglia di sentirsi parte di un'unica storia: un importante momento religioso, di tradizione storica e di cultura, che offre ai cittadini e anche ai visitatori opportunità per vivere insieme e più approfonditamente la nostra città". (ANSA).