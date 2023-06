Discariche abusive a Genova e a Bozoli, individuati responsabili

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - La Polizia locale ha individuato tre ditte in sistema di subappalto e una società locale a Borzoli e in corso Europa responsabili di alcune discariche abusive in corso Europa e a Borzoli. In particolare, per quanto riguarda la discarica di corso Europa, a far scattare le indagini è stata la presenza già dal marzo 2022 di un ingente deposito incontrollato di rifiuti, tutti provenienti da scarti di attività edilizia dentro un'area privata di proprietà di una società genovese. Grazie all'analisi dei rifiuti si è scoperta la presenza di eternit. L'area è stata posta sotto sequestro e quattro uomini sono stati deferiti all'autorità giudiziaria: la bonifica dell'area dovrà essere effettuata a loro spese. Il 9 giugno è arrivata una segnalazione alla centrale operativa in merito a una discarica a Borzoli. Nonostante l'impossibilità di risalire ai mezzi utilizzati per scaricare i rifiuti, grazie alle indagini e alle analisi dei materiali la Polizia giudiziaria è riuscita a ricostruire la catena delle responsabilità, individuando la provenienza dei rifiuti da un cantiere presso un istituto bancario nel comune di Chiavari dove lavorano alcune ditte in subappalto. I responsabili dell'abbandono dovranno provvedere al ripristino immediato dei luoghi e al recupero dei materiali di risulta. Sul posto sono stati trovati anche archivi della banca per i quali è stato aperto un accertamento d'ufficio. (ANSA).