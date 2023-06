Consiglieri Municipi Genova abbandonano durante silenzio per Berlusconi

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "Un comportamento inaccettabile quello di alcuni consiglieri della sinistra in Municipio II Centro Ovest e in Municipio V Valpolcevera a Genova, dove alla richiesta dei rispettivi presidenti a osservare un minuto di silenzio per l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, mancato oggi a Milano, si sono alzati e hanno abbandonato l'aula. Un comportamento irrispettoso per l'uomo e per le istituzioni. Vergogna!". Lo denunciano in una nota i capigruppo della Lega in Municipio II Andrea Ferrari e Municipio V Luciana Macera. (ANSA).