Morto Berlusconi: Toti, resterà nel Pantheon di chi ha fatto la storia del Paese

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "Il presidente Berlusconi per questo paese è stato l'Alfa e l'Omega della vita politica: per chi lo ha apprezzato e per chi ne è stato irriducibile avversario, è stato comunque il metro di un cambiamento del paese". Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ed ex giornalista Mediaset ha commentato la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. Notizia annunciata dallo stesso Toti leggendo il flash dell'agenzia ANSA ai partecipanti del convegno 'Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori' del ministero della Pubblica Amministrazione in corso a Genova con il ministro Zangrillo ed il sindaco Marco Bucci. Convegno che dopo un minuto di silenzio è stato poi annullato definitivamente.

"Il mio primo pensiero è per la famiglia e per i figli. Per Marina e Piersilvio con cui ho lavorato anni, con gli altri figli che lo hanno diviso in questi 30 anni con un impegno costante per il paese ed è anche difficile mettere insieme quello che ha rappresentato - ha aggiunto-. La seconda Repubblica Italiana nasce con il presidente Silvio Berlusconi e credo che si chiuderà con lui. Penso che tutti oggi possano apprezzare lo sforzo gigantesco fatto dal presidente Berlusconi per cambiare e modernizzare questo paese. Adesso spero che tutti sappiano cogliere un'eredità che è davvero gigantesca e non può essere di nessuno, ma eredità collettiva di questo paese. Certamente Berlusconi resterà nel Pantheon di chi ha fatto un pezzo di storia di questa Repubblica come Alcide De Gasperi e come prima di lui pochi altri giganteschi leader. Solo De Gasperi ha influenzato la vita politica di un Paese come Berlusconi. Da oggi le coalizioni sono tutte più povere. E' stato il sistema metrico decimale della nostra politica" ha detto Toti, ex consigliere politico di Silvio Berlusconi a RTL102.5. "Un grande editore liberale, era aperto a ogni discussione. Sono entrato a Mediaset come stagista fino ad arrivare ad essere direttore dei telegiornali".

"Per me è complicato oggi mettere insieme quasi 30 anni di ricordi. Io sono entrato Mediaset nei primi anni 90 e ho apprezzato di Berlusconi prima la sua capacità di editore liberale capace di non imporre a nessuno le proprie idee, ma di convincere molto spesso tutti della bontà del percorso". Giovanni Toti, attuale presidente della Regione Liguria ed ex giornalista Mediaset, fatica a trattenere la commozione mentre ricorda il presidente Berlusconi per il quale ha lavorato tanti. "Poi la polifonia di un'azienda che ha saputo costruire e che ha dato voce in questi anni alla tv commerciale di questo paese ed è stato un ampio spazio di libertà. Ha saputo rinunciare al suo ruolo di impresa per regalarci tutto. In queesto paese con Silvio Berlusconi ci sono stati i momenti di grande felicità comune e ci sono stati anche momenti di dissidio ed attrito, Ma la grandezza del personaggio e la sua capacità da imprenditore da uomo di sport da uomo della politica credo che oggi sovrasti ogni piccola cosa del passato". "Porterebbe avanti la sua idea? Adesso è il momento del raccoglimento, del dolore, dell'affetto, della memoria e poi ragioneremo di tutto".