Berlusconi: Bucci, addio a pezzo di storia del paese

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo di storia italiana. Ha caratterizzato la vita del nostro Paese, sia come imprenditore sia come politico. La sua leadership, le sue doti di uomo d'impresa e le sue qualità alla guida di un movimento politico e al governo del Paese non possono essere messe in discussione".

Così il sindaco di Genova Marco Bucci dopo aver appreso della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina al San Raffaele di Milano dove era stato nuovamente ricoverato lo scorso venerdì.

Ricordo la sua discesa in campo in politica nel 1994 e come ha saputo interpretare la voglia di cambiamento del Paese: la stessa che mi ha animato e mi anima alla guida della città di Genova. Ho avuto modo di sentirlo telefonicamente diverse volte, da lui ho avuto sempre supporto: ha sempre espresso grande amore per la nostra città. Credo che il Paese gli debba dire grazie per quanto ha saputo dare all'Italia con le sue aziende e come leader di Governo". (ANSA).