Berlusconi: Scajola, ora cambierà tutto

(ANSA) - IMPERIA, 12 GIU - "E' un compagno di tante parti della mia vita. Cambierà tutto. E' lui che aveva cambiato tutto.

E' l'inventore del bipolarismo in questo Paese, della modernità, è stato un perseguitato. Non unico. Mancherà a tutti anche a quelli che lo hanno osteggiato. mancherà all'Italia, non solo all'Italia". Lo ha affermato, stamani, il sindaco di Imperia e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, commentando la morte di Silvio Berlusconi, a margine di un vertice sull'Ato idrico.

Scajola, oltre a essere stato uno dei fondatori di Forza Italia, è stato anche più volte ministro sotto il governo Berlusconi. Scajola è apparso particolarmente commosso alla notizia della morte del "Presidente". Ha abbandonato la riunione, scusandosi, a quanto si apprende per partire alla volta di Milano.

Scajola ha poi pubblicato sulla sua pagina facebook una foto d'archivio in cui è ritratto in un momento felice proprio assieme a Silvio Berlusconi. (ANSA).