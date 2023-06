Berlusconi: Portofino piange il suo ospite illustre

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Il ritorno di Silvio Berlusconi a Portofino era atteso per l'inaugurazione della nuova residenza del figlio Piersilvio, una villa sul monte vista mare i cui lavori di ristrutturazione sono ancora in corso. Il Cavaliere da tempo non era più un habitué del borgo ligure dove negli anni '80 e '90 trascorreva le vacanze tra Villa dell'Olivetta, ora di proprietà di Dolce e Gabbana e il Castello di Paraggi, ora residenza del figlio e della sua famiglia. Dopo la morte di Puny Miroli, titolare dell'omonimo ristorante, e Vince Gazzolo, uomo di fiducia per la gestione delle barche, suoi grandi amici, Silvio Berlusconi in Piazzetta si è visto molto raramente.

L'ultima volta l'anno scorso per un incontro di famiglia.

"Purtroppo ci ha lasciato "il Cavaliere", persona unica che ha contribuito a fare grande Portofino con la sua presenza fin dagli anni 60. Lascia un grande ricordo di sé".

Un altro grande amico di Silvio Berlusconi è stato Nanni Nannicini, altra figura storica di Portofino, nonno dell'ex sindaco Giorgio D'Alia attuale vicesindaco. "Berlusconi era una persona stupenda - ha detto D'Alia - e il suo ricordo nel Borgo sarà indelebile". (ANSA).