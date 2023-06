Berlusconi: ministro Zangrillo, perdita gravissima per il Paese

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "Quella di Silvio Berlusconi è una gravissima perdita per il paese e al di là di quello che ha rappresentato per il paese è stato una figura che ha profondamente segnato la mia crescita". Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo appena saputa la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Zangrillo stava partecipando a Genova al Road show "Facciamo semplice l'Italia.

Parola ai territori" assieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci. Il ministro ha poi chiesto un minuto di silenzio e quindi sospeso per 15' il convegno che si tiene a Palazzo Ducale.

"In questo momento è veramente difficile fare emergere i sentimenti che si provano di fronte ad una notizia del genere - ha aggiunto il Ministro Zangrillo-. Per me ha rappresentato una figura di riferimento non solo dal punto di vista professionale e politico ma dal punto di vista umano. Penso che sia una perdita gravissima per il nostro paese perché Silvio Berlusconi ha rappresentato in questi ultimi trent'anni la parte più nuova della politica: è stato un grandissimo innovatore, un uomo che ha dato prestigio a questo paese, un uomo che ha continuato ad essere ininterrottamente un riferimento a livello nazionale e internazionale. È chiaro che adesso rinunciare alla sua sapienza e al suo riferimento non sarà semplice". (ANSA).