All'Imperiese 16 milioni dal Mit per adeguare la rete idrica

(ANSA) - IMPERIA, 12 GIU - Il ministero delle Infrastrutture ha accordato un finanziamento da 16 milioni alla Provincia di Imperia per l'adeguamento e l'informatizzazione della rete idrica che ha numerose criticità. Lo ha annunciato la sub commissario all'Ato idrico di Imperia, Cecilia Brescianini, a margine di un vertice, nei locali della Provincia, presieduto dal prefetto Valerio Massimo Romeo. Il presidente della Provincia Claudio Scajola si è invece allontanato alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. "Un intervento fondamentale - ha detto Brescianini - sul quale vogliamo lavorare subito per garantire effettivamente al territorio una buona risposta. La Valle Impero è una delle zone che può comportare qualche criticità in più rispetto ad altre realtà, nel senso che tutti gli interventi di questi ultimi mesi, anche predisposti nell'ambito del piano emergenziale, ci consentono di esprimere una certa tranquillità per il periodo, perché se è vero che siamo ancora in crisi idrica e che esiste l'emergenza idrica, dichiarata dal Consiglio dei Ministri e che tocca questo territorio, è vero che tutti gli interventi posti in essere ci fanno essere fiduciosi per un'estate meno critica rispetto all'anno passato". E conclude: "Siamo, dunque, attrezzati.

Abbiamo varato con Rivieracqua una serie di interventi che riteniamo, seppur non esaustivi, in grado di dare un segnale positivo per la prossima estate". (ANSA).