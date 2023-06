Accoltella tre persone in treno, arrestato 19enne genovese

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Sono stati momenti di paura nella serata di ieri a bordo di un treno partito da La Spezia e diretto a Como: un diciannovenne genovese, già con denunce per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ha accoltellato tre persone prima di essere bloccato dagli agenti della Questura e della Polfer alla stazione di Rogoredo. E' stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni.

La polizia è stata chiamata dal capotreno dopo che il giovane aveva ferito un diciottenne marocchino al volto e a un avambraccio, trapassandolo. Si è quindi avvicinato a una donna e il suo compagno, di 55 anni come lei, è intervenuto per difenderla e ha rimediato una ferita a un sopracciglio. Ferito alla fronte anche un terzo passeggero di 46 anni che cercava di bloccarlo. Quando gli agenti sono saliti sul convoglio il giovane aveva perso il coltello, raccolto dal capotreno, e stava cercando di sfondare a calci la porta di una carrozza per scappare.

Portato nelle camere di sicurezza della Polfer, ha continuato a minacciare gli agenti: "Vi ammazzo tutti". Ha anche colpito uno di loro alle gambe. I tre feriti sono in ospedale in condizioni non gravi. Ricoverata anche la donna per lo choc.

