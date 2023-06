A Chiavari lotta ai 'furbetti' che usano parcheggio per disabili

(ANSA) - CHIAVARI, 12 GIU - E' partita la lotta ai 'furbetti' che usano i parcheggi destinati alle persone con disabilità. Da aprile sono state sanzionate 80 persone per aver sostato, senza titolo, sui parcheggi riservati ai disabili. I furbetti, non tutti residenti in città, sono stati individuati grazie ai controlli effettuati dal comando di Polizia Locale di Chiavari.

Quattro, invece, le multe per utilizzo irregolare del pass.

"A Chiavari sono 470 i titolari di contrassegno disabili.

L'autorizzazione speciale viene rilasciata dal comune di residenza, previa accertamento medico da parte dell'Asl - spiega l'assessore alla Polizia Locale Paolo Garibaldi - Gli agenti hanno effettuato le verifiche sia durante le consuete attività di pattugliamento che in virtù delle segnalazioni ricevute.

L'obiettivo è tutelare le persone disabili che si vedono negare un diritto, quello di occupare un posto auto riservato, e sanzionare chi commette una violazione, come stabilito dal codice della strada". (ANSA).