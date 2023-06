Varato a Sestri Levante l'ultimo leudo navigante

È stato varato questa mattina a Sestri Levante (Genova) l'ultimo leudo navigante. Il ''Nuovo aiuto di Dio'' fu costruito nel 1923 a Sestri Levante dal maestro d ascia Antonio Muzio per conto dell' armatore Marco Zolezzi per il trasporto di vino dalla Sardegna e dall'isola d'Elba. Durante la guerra fu affondato nel fiume Arno e quindi recuperato ancora quale vinacciere.

Nel 1972 venne acquistato da capitan Mosè Borderò che lo restaurò e quindi nel 1984 passò a Gianrenzo Traversaro che fondo' l attuale Associazione Amici del Leudo con l'intento di salvaguardare questo tipo di imbarcazione a vela latina e più in generale la cultura marinara sestrese.

Il Nuovo Aiuto di Dio'' è lungo 15 metri e largo 5 con la coperta a bombé proprio per poter fissare le botti di vino. La storica imbarcazione dal 24 giugno al 2 luglio potrà essere ammirata a Genova in occasione della finale dell' Ocean Race.

(ANSA).