Una capotreno aggredita da un passeggero che è stato fermato

Una capotreno è stata aggredita da un passeggero del treno regionale 3174, partito da Torino stamani alle 6.10 e diretto a Ventimiglia, che voleva scendere dalla carrozza mentre si stavano chiudendo le porte. L'uomo, un giovane, ha cercato con una mano di azionare il freno di emergenza e con l'altra di aprire la porta. A quel punto è subito accorsa la capotreno, che gli ha detto di fermarsi, facendogli presente che è pericoloso, oltre che irregolare, cercare di scendere dal treno in movimento.

Quest'ultimo, ha riferito l'accusa, dopo averle risposto "lasciami stare" l'ha stretta con le braccia e l'ha spinta contro una parete della carrozza impedendole di respirare. Alla fine il macchinista ha riaperto le porte e il passeggero ha cercato di allontanarsi, ma è stato rintracciato poco dopo dalla Polfer, che lo ha portato in caserma. In seguito all'intervento e per la necessità di sostituire la capotreno, il regionale è partito con un'ora e dieci circa di ritardo. La donna è stata portata in ospedale per un controllo. (ANSA).