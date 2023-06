Negro e Tonelli vincono il Premio letterario Semeria

Roberto Negro per la "Poesia inedita" e Nicola Tonelli per la "Narrativa inedita" sono i vincitori del Premio Letterario Internazionale "Casinò di Sanremo - Antonio Semeria 2023", che quest'anno celebra il decennale. La cerimonia si è svolta, ieri, al teatro dell'Opera del Casinò con l'assegnazione di tre Gran Trofei per la Narrativa che sono andati a: Rosella Postorino per il romanzo "Mi limitavo ad amare te" (Feltrinelli); Carlo D'Amicis, per l'opera "La regola del bonsai" (Mondadori) e a Sebastiano Mondadori per "Verità di famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori" (La nave di Teseo).

Negro ha vinto con la silloge "Lo scrigno dei sogni", che verrà pubblicata dalla Casa editrice De Ferrari; mentre Tonelli ha partecipato con "Storia di uomini e cappelli" (Venezia), che verrà pubblicato dalla Casa editrice De Ferrari. Sono stati, inoltre, attribuiti due riconoscimenti alle case editrici "Lo Studiolo" e a "Philobiblon edizioni", radicate nel territorio per il loro impegno duraturo a sostegno della letteratura.

E' stata inoltre completata la rosa degli scrittori che hanno partecipato alla sezione calviniana e che vedranno pubblicati i loro racconti nel volume dedicato al centenario della nascita di Italo Calvino, presentato nei Martedì Letterari. Sono stati premiati Carlo Grande, Roberta Poggio, Alessandra Chiappori e Francesco Scopelliti. Il premio, che ha come presidente il professore Stefano Zecchi, è intitolato a Antonio Semeria: professionista, amministratore pubblico ed editore, di Sanremo, scomparso nel 2011, il quale nominato presidente del Casinò negli anni '80 del secolo scorso, sostenne la nascita de "I Martedì Letterari", come prosecuzione de "I Lunedì letterari" di Luigi Pastonchi. (ANSA).