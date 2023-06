Morta dopo cinque giorni ciclista tamponata a Genova

All'Ospedale San Martino di Genova è morta dopo cinque giorni di agonia una donna tamponata in strada da un furgone mentre procedeva in bicicletta in via Buozzi, in direzione centro. Si chiamava Claudia Amoroso e aveva 64 anni. I suoi organi saranno donati. Il guidatore del furgone è indagato ora per omicidio stradale.

Nell'incidente, la donna era stata colpita alle spalle finendo contro il cofano e il parabrezza e sbalzata poi a terra.

Aveva subito lesioni gravi e da quel giorno era ricoverata nel reparto di rianimazione.

La polizia locale indaga per ricostruire la dinamica del tamponamento e verificare le responsabilità. A quanto risulta i due mezzi si sono incrociati, mentre procedevano nella stessa direzione, durante un cambio di corsia. L'uomo alla guida del furgone non ha evitato l'impatto forse per una distrazione o forse, come ha dichiarato, per essere stato accecato dal sole.

Claudia Amoroso è la settima persona morta a Genova in un incidente stradale dall' inizio dell'anno. (ANSA).