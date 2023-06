A fuoco scuola Giovanni Pascoli a Rapallo

Un incendio ha danneggiato la scuola Giovanni Pascoli a Rapallo. Questa mattina poco dopo le 7 i Vigili del Fuoco sono stati allertati per una fuoriuscita di fumo dall'edificio ed è stata prontamente inviata la squadra di Rapallo con l'ausilio di quelle di Chiavari e Genova con il carro autoprotettori per la riserva d'aria respirabile. I Vigili del Fuoco hanno avuto ragione dell'incendio in breve tempo, ma i danni da fumo risultano comunque ingenti. Si indaga sulla cause.

(ANSA).