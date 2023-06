Schianto al Rally della Lanterna, pilota in codice rosso

(ANSA) - SANTO STEFANO D'AVETO, 10 GIU - Incidente durante il tradizionale Rally della Lanterna che si è disputato questo pomeriggio a Santo Stefano d'Aveto lungo la strada del Monte Penna. Un pilota è stato trasportato in elicottero in codice rosso al San Martino di Genova e il navigatore soccorso dal 118 dopo che l'auto con la quale stavano correndo il rally è uscita dal tracciato ed è finita tra due alberi incastrandosi .Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari per estrarre pilota e navigatore. Visti i politraumi del pilota è stato fatto intervenire l'elicottero per il trasferimento a San Martino in codice rosso. Solo contusioni per il navigatore. (ANSA).