Raccolta rifiuti elettrici, Liguria terza a livello nazionale

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) in flessione in Liguria nel 2022 rispetto al 2021. E' il dato emerso dall'incontro "La gestione dei RAEE in Liguria: presentazione dei risultati della raccolta dei rifiuti elettronici nel 2022" promosso dall'Assessorato ambiente e tutela del territorio e dal Centro di Coordinamento Raee.

Nel 2022 in Liguria sono state avviate a corretto smaltimento 12.530 tonnellate di Raee, il 5,7% in meno rispetto al 2021, una flessione inferiore rispetto al trend nazionale che è stato di -6,2% ed in ogni caso molto più contenuta della perdita nel Nord Italia, dove la flessione è stata di -8,6%.

In calo anche la raccolta pro capite -4,7% che si attesta a 8,3 kg per abitante. Anche in questo caso la contrazione è inferiore rispetto alla media italiana di -5,3%. Un risultato che permette alla Liguria di confermarsi al terzo posto nella classifica nazionale mentre il dato pro capite regionale rimane superiore sia alla media dell'area di riferimento (6,72 kg/ab) sia a quella nazionale (6,12 kg/ab).

"Le tre province con il dato pro capite più elevato sono quelle dove sono più presenti direttamente i luoghi di raggruppamento della distribuzione: a Imperia veicolano il 32,8% della raccolta, a Genova il 27% e a La Spezia, il 5,5%. Una percentuale che lo scorso anno è crescita in tutte e tre le province. Al contrario, a Savona, ultima per raccolta pro capite, non ci sono LdR. L'apertura di questi punti di ritiro favorirà senza dubbio un incremento significativo della raccolta RAEE - ha spiegato Fabrizio Longoni, dg centro di coordinamento Raee-. Nel complesso la Liguria rimane una regione virtuosa per la raccolta dei RAEE". (ANSA).