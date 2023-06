Prendono a pugni un ragazzo per rubargli la sacca sportiva

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Due rapine la scorsa notte a Genova, nei quartieri Castelletto e San Teodoro. La prima è avvenuta in via Buozzi: un ragazzino di 15 anni è stato fermato da un altro giovane, forse dell'Est Europa, che dopo averlo minacciato con un coltello lo ha strattonato e costretto a consegnargli il telefonino e il portafoglio di marca. La seconda è avvenuta in corso Magenta. Qui un ragazzo di 22 anni è stato preso a pugni da due uomini, descritti come nordafricani, che gli hanno poi preso la sacca sportiva dove aveva le chiavi di casa e alcuni indumenti. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura che hanno avviato le ricerche dei presunti autori. Le indagini sono poi passate alla squadra mobile. (ANSA).