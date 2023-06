Piccola poetessa vince 'M'invento un domani migliore'

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Ha 9 anni e frequenta la 4/a elementare a Sestri Levante la piccola poetessa vincitrice di Mi invento un domani migliore, il concorso organizzato dalla ong internazionale Helpcode nell'ambito del 26/o Andersen Festival, di cui quest'anno, per la prima volta, l'organizzazione è stata charity partner. Anita, con la sua poesia L'inquinamento ha messo a nudo una realtà disarmante: il domani è oggi e il futuro si costruisce con le azioni quotidiane, fatte di amore per le risorse, di gratitudine, tutela, cura, premura. Un vademecum ritmato, un monito leggero e incalzante che ricorda, in ogni verso, l'importanza delle nostre risorse, delle piccole azioni in grado di salvaguardare la più bella cosa e di rispetto e attenzione perché lasciare il pianeta in salute è la nostra meta, conclude Anita.

"Questa giornata - ha detto Matteo Cavalleroni, segretario generale di Helpcode durante la premiazione - è un'occasione per celebrare, ancora una volta, la delicatezza e sensibilità dei bambini, in grado di fornire una soluzione a tutto, anche a problemi apparentemente irrisolvibili. E in una cornice così sognante dove le parole regnano sovrane, Anita ci disarma con la sua poesia, che ci prospetta una via fatta di puro rispetto per il pianeta in cui viviamo. Mi congratulo quindi con la giovane poetessa - ha concluso - e con tutti i bambini che hanno partecipato: le vostre idee, la vostra creatività e lucida speranza sono la chiave per rispondere alle urgenze dell'attualità", dichiara. (ANSA).