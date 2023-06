Il Pianoforte di Medfhan vince il 56° Premio Andersen (2)

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Podio in rosa per la 56esima edizione del premio letterario dedicato alla fiaba inedita. A vincere due donne: Oriana Fiumicino per la sezione adulti e Valentina Pericci scrittrice e già vincitrice nel 2020 del premio Andersen.

Per Oriana Fiumicino con la fiaba " Il pianoforte di Mefdhan" 'la musica serve per dare stimoli all'umanità e salvarla' e così la storia drammatica di un piccolo solo su una spiaggia con il suo pianoforte.

Con "Giacinta" fiaba scorrevole e piacevole invece la scrittrice professionista Valentina Pericci di Grosseto si conferma come favolista di primo piano e capace di raccogliere i pensieri dei bimbi per poi trasformarli in racconto di successo come " Il giallo a Rovaniemi" o " Una fiaba scombinata" .

