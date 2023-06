Un murale per la Questura, l'opera firmata da studenti artistico

Ultimo giorno di scuola da ricordare per gli studenti della 4^ P del Liceo artistico "Arturo Martini" di Savona invitati dal Questore di Savona, Alessandra Simone, per celebrare il murale che hanno disegnato nella sala Riunioni della Questura savonese.

Un lavoro "interpretato con passione, orgoglio e tanta fantasia" come hanno sottolineato i massimi dirigenti presenti che si sono voluti complimentare personalmente con ognuno degli studenti presenti che "hanno coniugato i valori della Polizia di Stato con le bellezze del territorio in cui vivono, all'interno di un murale, impreziosendo - hanno spiegato- un luogo simbolo dell'attività della Questura, dove avvengono gli incontri per decidere strategie di intervento in favore della cittadinanza o per pianificare strategie di contrasto alla criminalità o anche per eventi legati all'attività di Polizia". (ANSA).