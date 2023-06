Mattarella, la Marina 'Protegge il Mediterraneo'

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 GIU - È il giorno della Festa della Marina Militare, che cade ogni anno nell'anniversario dell'Impresa di Premuda del 1918, quando i Mas del guardiamarina Rizzo affondarono la corazzata austriaca Santo Stefano.

Schierate nel mare di fronte alla Spezia alcune delle unità maggiori: la portaelicotteri Garibaldi, le fregate Alpino e Marceglia, il pattugliatore Thaon di Revel, il sottomarino Scirè e la nave scuola Vespucci. Nel suo messaggio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la "naturale proiezione sul mare" dell'Italia e la "responsabilità nella sicurezza del Mediterraneo allargato".

Undici le navi della Marina impegnate in questo momento fuori dal 'mare di casa', un dispiegamento record che si lega alle instabilità internazionali. "Un impegno che spazia dal Baltico al Golfo Arabico, dal Golfo di Guinea al Nord America", ha sottolineato il Capo di stato maggiore, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone che definisce "vile" l'aggressione russa all'Ucraina.

"Per mantenere la nostra sicurezza c'è chi lavora ogni giorno senza che la maggior parte di noi se ne accorga. Siete voi, che garantite le vie di comunicazione, i commerci e l'energia, la vita dei profughi che alcuni delinquenti mettono sui barconi", le parole del ministro della difesa Guido Crosetto ai reparti schierati lungo la Passeggiata Morin. Il ministro ha ricordato la presenza di Nave Duilio a Gdynia per garantire la difesa aerea di una città europea che si trova a pochi chilometri dal confine russo, richiesta dalla Polonia all'Italia.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha ricordato che "La Spezia è una città marinara il cui legame profondo con la storia della Marina Militare italiana è un qualcosa di indissolubile sin dai tempi in cui questa città divenne sede dell'allora Regio Arsenale militare, il primo del Regno d'Italia".

Durante la cerimonia consegnata la bandiera di combattimento a Nave Vulcano. Decorato il centro ospedaliero militare di Taranto, che ha operato per i civili durante l'emergenza Covid somministrando 12mila vaccini, e gli artificieri dello Sdai di Molfetta che hanno bonificato i mari da decine di residuati bellici. Onorificenza per Gustavo Bellazzini, 102 anni, ultimo superstite della corazzata Roma. (ANSA).