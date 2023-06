In Liguria a giugno 17 mila assunzioni, servono camerieri

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Sono 17.230 le assunzioni previste nel mese di giugno dalle aziende in Liguria, di cui 7.230 a Genova. E le figure più ricercate sono ancora una volta i camerieri. Il bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con Anpal per monitorare i fabbisogni delle imprese, stima un'infornata di assunzioni (il 35% giovani con meno di 30 anni), di durata superiore al mese o a tempo indeterminato, che per la Liguria salgono fino a 39.270 entro agosto, ma le aziende faticano ancora a trovare il personale. La percentuale delle figure "difficili da reperire" sale al 50% e nel 33% dei casi non le trovano per scarsità di candidati.

L'offerta più ampia di lavoro a Genova, 860 posti, è per gli addetti nelle attività di ristorazione (48% difficili da reperire), poi ci sono 680 posti per personale di pulizia (43% difficili da trovare), 650 addetti alle vendite, 270 addetti allo spostamento e consegna merci (32%), 210 operai specializzati nella rifinitura delle costruzioni (81%) e addetti alla segreteria e agli affari generali (31%).

Complessivamente il settore dei servizi assorbirà il 78% delle entrate previste a Genova così suddivise: 1.930 lavoratori nel turismo, 1.730 nei servizi alle imprese, 1.070 nei servizi alle persone e 890 nel commercio.

Fra le figure più difficili da reperire le imprese genovesi segnalano, in ordine di difficoltà: operai specializzati delle lavorazioni alimentari (86% difficili su 70 richieste), tecnici in campo ingegneristico (83% su 70), specialisti nelle scienze della vita (83% su 50), conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali (83% su 140), operai specializzati nelle rifiniture delle costruzioni (81% su 210) e tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (78% su 70). (ANSA).