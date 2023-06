Immagini di vela dell'archivio Leoni al Museo del Mare

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Ci sono le foto storiche dell'archivio Leoni che raccontano, in un bianco e nero pieno di fascino, la passione dei genovesi per la vela e quelle che arrivano dal museo di Alicante dedicato a Ocean Race e mostrano un giovanissimo Simon Le Bon, leader dei Duran Duran, che sale sull'albero del suo Drum, tra le immagini in mostra al Galata Museo del Mare. L'esposizione è un omaggio all'arrivo a Genova del Gran Finale di The Ocean Race. La mostra "Genova Capitale della Vela. L'Archivio Leoni omaggia The Ocean Race" resterà visibile fino al 2 luglio.

L'esposizione nasce per condividere con il pubblico e gli addetti ai lavori una selezione di immagini, scattate tra gli anni '50 e l'inizio degli anni '70 da Francesco Leoni, per ricordare quanto la città abbia avuto un ruolo centrale nella storia della vela nazionale e internazionale. "Questa mostra offre molte suggestioni - spiega Anna Dentoni, responsabile culturale della Fondazione Clerici - dalla funzione di evento che le regate rappresentavano negli anni 50 per Genova, alla potenza degli equipaggi che fanno il giro del mondo in una gara unica. Qui ritroviamo molti personaggi della vela". "Le foto alle quali siamo più legati sono quelle con le persone - aggiunge la fotografa Paola Leoni, dell'archivio Leoni - dove si vedono i genovesi con i binocoli e le macchine fotografiche che mostrano la passione della città per il mare".

La mostra è il primo degli eventi che il Galata Museo del Mare organizza per l'arrivo di Ocean Race. "Questa è la prima di varie iniziative - sottolinea la presidente del MuMa, Nicoletta Viziano - con la mostra itinerante "sulla rotta dei capolavori", che porterà un'opera anche all'interno del Galata, ma anche un'istallazione di grande formato davanti al Museo e raffigurante un tentacolo di calamaro gigante realizzato con materiali di recupero dall'artista Raul Orvieto; e una giornata riservata a "Prova la vela", attività che unisce la visita del Museo all'uscita di circa due ore in barca a vela in compagnia di skipper professionisti". (ANSA).