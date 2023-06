A scuola in bicicletta, debutta il bicibus

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Una pedalata collettiva in sicurezza per festeggiare l'ultimo giorno di scuola e dimostrare che anche a Genova si può raggiungere le classi senza inquinare e facendo attività fisico-motoria con benefici per salute e ambiente. E' l'esperienza fatta da 30 alunni delle classi quinte dell'Ic Cornigliano che, per la prima volta, hanno provato l'emozione di andare insieme a scuola ognuno in sella alla propria bici, percorrendo il tragitto casa-scuola da una prospettiva diversa dal solito.

Partiti da piazza Savio, davanti alla stazione ferroviaria di Cornigliano, e accompagnati dagli agenti del Distretto 6 della Polizia Locale, sotto gli occhi attenti degli insegnanti e di alcuni adulti in bici "travestiti" da angeli custodi, un primo gruppo di bimbi ha percorso in sicurezza, in direzione centro, il primo tratto della pista ciclabile di via Cornigliano.

Quindi, dopo essere passati dall'altra parte della strada a piedi sulle strisce pedonali, c'è stata una breve pausa in piazza Rizzolio, dove si sono aggregati altri compagni, prima dell'ultima "tappa" verso via Cervetto, sede della scuola.

«Il bicibus, insieme al pedibus e all'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale, rappresenta una pratica virtuosa in termini di educazione dei bimbi e delle loro famiglie a una mobilità urbana più green, a misura di persona e di bambino" dichiarano gli assessori comunali alla mobilità e trasporti Matteo Campora e alla sicurezza Sergio Gambino Il bicibus dell'Ic Cornigliano si è svolto in via sperimentale, su iniziativa della scuola e il coordinamento del Comune di Genova attraverso l'ufficio Smart Mobility. (ANSA).