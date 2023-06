UniGe, un white paper dedicato a formazione e aziende

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Secondo i dati nazionali, su fonte Istat, a fare formazione sono soprattutto le aziende grandi e c'è una crescente attenzione alle diverse modalità di fare formazione ma sono poche le aziende che usufruiscono dei finanziamenti a disposizione. Parte da questi punti il 'white paper' dedicato che Università di Genova ha presentato nel corso del convegno 'Verso un nuovo umanesimo aziendale' organizzato dal gruppo Cultura della Formazione di Confindustria Genova.

"Oggi è particolarmente importante parlare di formazione a livello aziendale coinvolgendo tutti gli attori che contribuiscono al processo - spiega Teresina Torre, docente di organizzazione e gestione risorse umane di UniGe - e il white paper nasce dall'idea di avere un documento di riflessione che sistematizzi i dati e ci aiuti a capire per quali ragioni le aziende fatichino a fare formazione in maniera strutturata, come possano essere supportate e aiutare a utilizzare i canali di finanziamento che ci sono ma non riescono a intercettare le necessità delle aziende". Un percorso virtuoso che parte dalla pandemia, che ha modificato i modelli di vita e lavoro e che guarda con attenzione a questo momento delicato di transizione digitale ed ecologica. "Questo è un percorso che abbiamo iniziato ormai da un anno e mezzo - ha ricordato Paolo Macrì, presidente del gruppo Cultura della Formazione di Confindustria Genova - un percorso sulla cultura della formazione e sull'importanza di mettere al centro la persona. Anche perché la formazione in questi anni è cresciuta molto perché, oltre agli interventi normativi, le aziende hanno capito che per essere preparate ai continui cambiamenti che i mercati globali impongono bisogna che i lavoratori siano formati per affrontare le nuove sfide". (ANSA).