Trenitalia, in estate per la Liguria più treni e collegamenti

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Due nuovi Intercity collegheranno nei fine settimana, Milano a Savona e viceversa ed entrambi i collegamenti fermeranno a Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia. E' questa una delle novità per la Liguria di Trenitalia Summer experience, l'avvio dell'orario estivo di Trenitalia presentato oggi a Roma. Quattro regionali allungheranno la loro percorrenza fino a Sarzana con due collegamenti giornalieri da Sarzana per Levanto e altrettanti arriveranno a Sarzana da Genova Voltri e alle ore 23 da Sestri Levante garantendo il rientro serale dalla riviera e dalle 5 Terre. Viaggiare di notte dalla Liguria verso Monaco e Vienna e viceversa sarà ancora più semplice con i collegamenti Euronight tra Italia Austria e Germania. Infatti, dall'11 giugno sul collegamento da/per La Spezia saranno attivate le fermate aggiuntive di Monterosso e Santa Margherita Ligure-Portofino. Nuova fermata nella stazione di Lavagna per il regionale da La Spezia a Genova Piazza Principe. Tornano i collegamenti estivi per raggiungere la spiaggia di Genova Vesima che sarà servita da 20 treni regionali. Nuovi servizi anche per le località di Diano Marina con quattro Intercity, Taggia Arma con due Intercity e Bordighera; con un Intercity. Torna anche il prolungamento per Bardonecchia e Oulx/Sestriere durante i fine settimana della coppia di Intercity Genova-Torino. Attraverso la soluzione link del Regionale treno+bus o battello è possibile raggiungere anche San Fruttuoso con San Fruttuoso Link, in un unico biglietto con 16 collegamenti al giorno che permetteranno di arrivare a Punta Chiappa e alla Baia di San Fruttuoso con interscambio treno/battello a Camogli. Servizio combinato Regionale+bus, in collaborazione con Tpl Linea, dalla stazione ferroviaria di Savona per le spiagge di Bergeggi e Torre del Mare, o Noli mentre dalla stazione di Finale Ligure Marina. Confermato il collegamento "Genova Airlink" che offre ai viaggiatori la possibilità di recarsi da qualunque stazione d'Italia all'Aeroporto di Genova acquistando un unico titolo di viaggio.

Confermati tutti i 39 collegamenti del Regionale che dal Piemonte e dalla Lombardia raggiungono la Liguria neI weekend.

Prosegue fino al 6 novembre anche il "5 Terre Express": con 46 collegamenti giornalieri aggiuntivi (ANSA).