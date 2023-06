Suq compie 25 anni, festa al Porto Antico dal 16 giugno

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Il Suq Festival compie 25 anni e li festeggia dal 16 al 25 giugno al Porto Antico di Genova con un programma ricco di novità. L'anteprima teatrale del 15 giugno sarà a bazar chiuso, ma il giorno dopo le porte si apriranno su colori, profumi, sapori, culture del mondo che si incrociano a tavola, nella musica, negli incontri, nel teatro, nei laboratori e in tutte le attività che quest'anno troveranno spazio anche all'Isola delle Chiatte e al Tiqu. Ideato da Valentina Arcuri e Carla Peirolero, che ne è anche direttrice artistica, vede all'opera uno staff di 40 persone per curarne tutte le fasi della produzione, con la direzione organizzativa di Emanuela Scagno. "Da 25 anni il Suq Festival Teatro del Dialogo rappresenta una manifestazione identitaria alla quale il Comune di Genova è da sempre legata - ha detto l'assessore al Marketing territoriale Francesca Corso -. Scambio culturale, animazione, bazar, occasioni di incontro e confronto sono solo alcune delle caratteristiche di questa rassegna colma di suggestioni". Il Suq, ha detto Peirolero "è nato come esperimento artistico e sociale in ribellione a un certo tipo di cultura elitaria, un modo di ripensare il teatro e le sue funzioni, prima di tutto quella di rappresentare la realtà, o perlomeno di tenerne conto.

E l'interculturalità è un elemento fondante dei nostri tempi".

Il traguardo dei 25 anni sarà celebrato da un libro che racconta il cammino del Festival e delle attività del Suq: "Le voci del Suq", dedicato a Roberta Alloisio e don Andrea Gallo, esce a giugno per Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero. Al Suq sarà presentato il 18 giugno. Al centro del Festival la rassegna Teatro del Dialogo con 8 spettacoli, di cui due prime nazionali e un'anteprima nazionale. Il cartellone teatrale si aprirà il 15 giugno con lo spettacolo di Andrea Pennacchi "Welcome to Pojanistan". In programma due prime nazionali: "I racconti di Penda" con Bintou Ouattara (il 18), e "La señora" (19 e 20), nuova produzione della Compagnia del Suq. Anteprima nazionale per "Antigone. Tragedia con canzoni" del Teatro dei Borgia (il 22). Oltre alla musica, dalla dance al gipsy, ai canti del Maghreb, elettronica, canzone d'autore, con il ricordo, il 21 giugno, del grande direttore d'orchestra e pianista Ezio Bosso, anche i libri, la Giornata Internazionale del Rifugiato dedicata a don Andrea Gallo e lo speed-date per favorire il confronto tra giovani di diverse comunità religiose. Un ricordo, il 21 giugno, per Paolo Odone, recentemente scomparso. Grande spaizo sarà dedicato all'ambiente con, tra l'altro il Carlotta race, la prima bici cargo libera in una 'gara' bici-macchina. Immancabile Chef Kumalé con i suoi showcooking. Novità di quest'anno, la collaborazione con To Good to Go per la lotta contro lo spreco alimentare.