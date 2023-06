Sarzana, insediato nuovo Consiglio comunale

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Consiglio comunale di insediamento a Sarzana, il primo del secondo mandato della sindaca Cristina Ponzanelli, che era sostenuta dal centrodestra. Confermato l'assessore Stefano Torri (Lega), mentre Carlo Rampi (Fratelli d'Italia) da presidente del consiglio nella passata consiliatura viene 'promosso' vicesindaco. In giunta Sara Viola, rappresentante delle liste civiche che hanno sostenuto Ponzanelli, così come Luca Ponzanelli (Avanti Sarzana) e Giorgio Borrini, che non era candidato ma nei precedenti 5 anni ha avuto ruolo di capo di gabinetto della sindaca. Nel corso del primo consiglio comunale Raffaella Plicanti, di Fratelli d'Italia, è stata eletta nuovo presidente del consiglio con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. (ANSA).