Praterie posidonia riforestate da sub nel Mar Ligure

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Un intervento di riforestazione delle praterie di posidonia oceanica degradate nel Mar Ligure sarà avviato a largo di Sanremo dall'International School for Scientific Diving e dall'Università di Genova da fine giugno immediatamente dopo il passaggio della 70/ma edizione della regata velica 'Rolex Giraglia'. Lo prevede il progetto 'Sealife Care: la Rolex Giraglia per l'ambiente', iniziativa di salvaguardia ambientale organizzata dallo Yacht Club Italiano. L'intervento dei sub avrà una durata biennale e interesserà le aree marine della regata italo-francese.

"Siamo molto orgogliosi di tenere a battesimo questa importante iniziativa, proprio nella giornata mondiale degli Oceani, alla vigilia della partenza della Giraglia, regata storicamente nel cuore dei liguri e a pochi giorni dall'arrivo del Grand finale a Genova di The Ocean Race", commenta l'assessore comunale al Mare Francesco Maresca.

"Le attività umane stanno causando tassi di perdita della biodiversità senza precedenti e gli effetti del cambiamento climatico stanno ulteriormente aggravando questo declino - dice il presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi - e così, pur essendo la vela uno sport molto sostenibile, abbiamo deciso di appoggiare l'iniziativa.

"La partnership di Confindustria Nautica con Yacht Club Italiano si rinnova in occasione della 70/ma edizione della Rolex Giraglia", ricorda il direttore dell'Ufficio Studi Confindustria Nautica Stefano Pagani Isnardi. "Siamo attentissimi al problema della plastica riversata in mare e alla tutela della biodiversità marina, l'iniziativa dello YCI insieme a Confindustria Nautica ci è sembrata molto valida perché si inserisce nel contesto di iniziative che l'Europa vuole portare avanti", commenta il responsabile Comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea Massimo Pronio. (ANSA).