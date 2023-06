In due sulla moto con un etto di coca e 10 mila euro in contanti

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 GIU - In due sul motorino con un etto di cocaina e 10 mila euro: i due, un cittadino albanese di 34 anni e un uomo italiano di 28 anni, sono stati fermati dagli uomini della Squadra mobile della questura della Spezia e arrestati.

Durante i consueti servizi di controllo effettuati in centro alla Spezia dalle pattuglie della Squadra Mobile i due, già conosciuti dalla polizia per qualche precedente in materia di stupefacenti, sono stati fermati nel quartiere Umbertino. A tradirli è stato il nervosismo tanto che l'uomo alla guida ha cercato di accelerare per evitare di essere fermato ma è stato bloccato dagli agenti della Mobile. Anche il passeggero si è mostrato visibilmente preoccupato dal controllo di Polizia in corso. I due sono stati perquisiti e la polizia ha trovato un etto di cocaina e 10mila euro in contante. I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere della Spezia. (ANSA).