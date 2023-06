Cybersecurity, conferenza esperti militari in Comune a Chiavari

Sicurezza informatica, minacce del mondo cyber e protezione dati. Sono i principali temi affrontati questa mattina durante la conferenza organizzata dalla Scuola Telecomunicazioni Stelmilit per il personale del Comune di Chiavari. Relatori dell'incontro il comandante Giuseppe Fabrizio Aufiero e il capitano dell'esercito Giuseppe Rizzuto.

"Si tratta di una sperimentazione partita da Chiavari e che in futuro interesserà altri enti pubblici - ha detto il sindaco di Chiavari Federico Messuti - . L'obiettivo è fornire le basi per approfondire la conoscenza degli strumenti a nostra disposizione per proteggere dati e programmi da attacchi informatici e da accessi non autorizzati, aspetto fondamentale sia a livello personale che aziendale. Ringrazio il comandante Aufiero, tutto il team della Scuola Telecomunicazioni per averci coinvolto e per aver creato un'occasione per acquisire una maggiore consapevolezza in ambito di cybersecurity". (ANSA).