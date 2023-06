Nel tir con 390 kg di hascisc, condannato a 2 anni e 10 mesi

Il giudice monocratico di Imperia Paolo Luppi ha condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione un camionista moldavo arrestato dalla polizia stradale alla barriera autostradale di Ventimiglia, a inizio luglio dello scorso anno, trovato in possesso di 390 chilogrammi di hascisc e 10 di marijuana. Lo stupefacente viaggiava a bordo di un tir in entrata dalla Francia, suddiviso in panetti nascosti tra i bancali in legno contenenti carne congelata diretta in Italia.

Il pubblico ministero Francesca Buganè Pedretti, aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi. Nei confronti dell'imputato, che ha già trascorso un anno di carcere, è stato disposto l'obbligo di dimora in Emilia Romagna. (ANSA).