Giampieri confermato guida Assoporti, "rivedere legge riforma"

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Rodolfo Giampieri è stato confermato presidente dell'Associazione dei Porti Italiani nel corso dell'assemblea degli associati che si è tenuta ieri.

"Ringrazio i presidenti delle Adsp che in questo momento cruciale per il futuro della portualità, mi hanno rinnovato la loro fiducia - ha detto Giampieri - . Abbiamo lavorato intensamente in questi due anni per assicurare che Assoporti avesse un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo del Paese, sempre attenti agli interessi generali. Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione, e occorre essere compatti per assicurarci che le authority possano affrontare le prossime grandi sfide, cominciando dall'intenzione di procedere a una rivisitazione delle legge di riforma della legislazione portuale - ha sottolineato -. L'unità d'intenti di tutte le Adsp conferma la volontà di proseguire con un confronto costruttivo e collaborativo in primis con il nostro ministero di riferimento e, naturalmente, anche con le Capitanerie di Porto, il cluster marittimo-portuale, le parti sociali e tutti i player del settore, per trovare le migliori soluzioni per un rinnovato futuro sostenibile del comparto con particolare attenzione allo sviluppo economico e occupazionale." (ANSA).