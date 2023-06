Diga Genova, Signorini "Il 20 giugno via alla palificazione"

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - "Il cronoprogramma sta procedendo in modo assolutamente regolare. Rispettato la data della prima pietra, gli iter ambientali e contiamo di rispettare la data di produzione dei cassoni. Abbiamo iniziato il versamento in mare dello strato di ghiaia e il 20 giugno inizieremo la palificazione per consolidarlo e verso agosto, settembre iniziamo la posa dei cassoni". Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini ha fatto il punto sul cantiere della nuova diga foranea del porto di Genova in occasione del forum "I nuovi confini della sostenibilità - Il mare e la transizione energetica: cambiare rotta per non cambiare gli obiettivi" organizzato da Il Secolo XIX, The MediTelegraph e Ttm-Tecnologie Trasporti Mare. Per quanto riguarda la costruzione dei cassoni che serviranno per la costruzione della diga: "Entro venti giorni contiamo di avere le autorizzazioni per costruire quelli di più piccole dimensioni a Vado ligure - continua Signorini - e entro settembre il via dalla Regione per quelli più grandi sempre a Vado. Il sito di Pra' è già autorizzato su tutte e due le tipologie". (ANSA).