Ciclista in gravi condizioni dopo scontro con furgone

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Una donna che stava andando in bicicletta versa in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un furgone in piazza Dinegro, a San Teodoro. La donna è stata soccorsa dal 118, intervenuto con l'automedica.

Intubata, la vittima dell'incidente è stata portata in ospedale in gravissime condizioni. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. (ANSA).