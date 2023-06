Ancora una donna morsa da un cinghiale a Genova

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Ancora una persona aggredita da un cinghiale a Genova. È successo in via Padre Semeria, nel quartiere San Martino. La donna stava portando a passeggio il cane quando ha incontrato l'ungulato. Per difenderlo si è parata davanti ed è stata azzannata dal cinghiale. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice verde, quello più lieve, all'ospedale San Martino.

Si tratta dell'ennesimo episodio in poche settimane. L'ultimo in centro, in piazza Palermo, dove una donna è stata morsa ed è finita all'ospedale con una grave ferita ad una gamba. Due persone erano rimaste ferite in corso Europa dopo aver scontrato l'animale mentre viaggiavano in scooter. E poi ancora in via Vernazza e ad Albaro dove un uomo è stato morso da un ungulato che era entrato nel suo giardino. (ANSA).