Sinistra Italiana lancia campagna 'Fin troppo pazienti'

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - "La nostra priorità è quella di non abbandonare i cittadini e le cittadine in una sanità che scivola sempre più verso la medicina privata, i cittadini hanno bisogno di essere informati e sostenuti". Simona Cosso, coordinatrice di Sinistra Italiana Genova, spiega così gli obiettivi della campagna "Fin troppo pazienti", una mobilitazione con una raccolta di firme per portare sul territorio le preoccupazioni verso un problema molto sentito. "Abbiamo redatto un documento che analizza i diversi problemi della nostra sanità - spiega - dalle liste di attesa alla carenza di medici, dalla chiusura degli ospedali alla diminuzione marcata delle visite preventive.

Questa mobilitazione, che durerà fino all'autunno, sarà sulle piazze di Genova e della Liguria con una raccolta di adesioni.

Quello che vogliamo è di cercare alleanze sul fronte progressista, dai sindacati, al mondo delle associazioni, dalla società civile ai partiti di opposizione".

L'idea è di puntare su contenuti che toccano la vita reale dei cittadini: sanità, lavoro, scuola, per costruire una proposta alternativa all'amministrazione Toti. Alla conferenza stampa hanno partecipato Maria Gabriella Branca, presidente della Assemblea nazionale Sinistra Italiana, Carla Nattero, segretaria regionale Sinistra italiana liguria, Gianfranco Porcile, Europa Verde, e Tino Magni, capogruppo al Senato per Alleanza Verdi Sinistra e componente Commissione Sanità e Affari sociali. (ANSA).