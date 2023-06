Proposte patteggiamento nell'inchiesta Morandi bis

Verranno inserite le proposte di patteggiamento nella richiesta di rinvio a giudizio per l'inchiesta bis sui falsi report sui viadotti, le gallerie e le barriere antirumore pericolose. Così come fatto con il fallimento di Qui!Group, la società dei buoni pasto, anche per le posizioni minori dell'inchiesta bis sulla gestione autostradale (nata dopo il crollo del ponte Morandi) la procura metterà sul tavolo il procedimento penale speciale. La ratio è quella di un possibile snellimento dell'udienza preliminare, già fissata per il 6 ottobre, e il futuro processo. Quando gli indagati la riceveranno potranno così scegliere se uscire subito dal procedimento oppure se andare avanti.

Per quanto riguarda il filone principale all'udienza di oggi sono stati sentiti Concetta Testa, direttrice dell'Internal audit dal 2015 e membro dell'organismo di vigilanza di Atlantia e Aspi, e Antonio Sanna, capo ufficio legale Acea Aeroporti di Roma nel 2015 distaccato compiti di segreteria nel Cda di Aspi con compiti sino al 2017.

Testa ha spiegato come mai il Polcevera nel 2017 venne escluso dall'audit (per controllare la correttezza delle procedure di verifica). "Paolo Berti (ex numero due di Aspi, imputato) mi disse di lasciare perdere il Polcevera, di non inserirlo nell'audit perché era un ponte super attenzionato e dove era previsto a breve un grosso intervento di manutenzione".

Secondo la procura venne escluso dall'audit per le pressioni ricevute da Berti. Per Testa, invece, "non fu inserito perché si sarebbe dovuto fare un altro tipo di verifiche per il viadotto, con tecnici mentre l'audit era una verifica più documentale".

Sanna ha invece parlato degli atteggiamenti "molto aggressivi di Donferri (altro imputato) e Berti". "Avevano una arroganza molto pesante - ha detto Sanna - lo sapevano tutti che erano così. Dentro l'azienda loro due potevano fare cose che ad altri non sarebbero state concesse". (ANSA).