Nuove iniziative di Uniti per Costituzione contro armi Ucraina

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - "Iniziamo finalmente a registrare che l'adesione alla linea governativa nei confronti di questa guerra dà segni di cedimento e sempre più le forze politiche e della società civile si fanno critiche verso il coinvolgimento dell'Italia: ci auguriamo che la città di Genova possa in questo senso fare da apripista ad un più largo movimento d'opinione nazionale per la pace". Lo afferma in una nota il Gruppo Consiliare Uniti per la Costituzione di Mattia Crucioli che annuncia due nuove iniziative contro l'invio di armi all'Ucraina dopo le prese di posizioni e la campagna pubblicitaria con i manifesti per le vie di Genova e la raccolta di firme in corso.

"Mercoledì alle ore 14.30, presso la sala consiliare di Palazzo Tursi, si svolgerà, su nostra convocazione, la commissione sviluppo economico con ordine del giorno "Monitoraggio e controllo dei traffici portuali in osservanza della Legge 185/90", nell'ambito della quale saranno auditi anche i rappresentanti del Calp Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali".

Alle ore 18, invece, presso il Circolo Autorità Portuale di Via Albertazzi si svolgerà la presentazione ufficiale dei referendum a cura dell'Associazione Generazioni Future, durante la quale interverrà il Capogruppo di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli, e "per la prima volta anche esponenti della Chiesa Cattolica (mons. Gianni Grondona, vicario episcopale) nonché il Consigliere Regionale del gruppo Linea Condivisa Gianni Pastorino. (ANSA).