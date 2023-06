Lite tra famiglie Sinti, ferite tre persone tra cui un minore

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Tre persone ferite in modo lieve, tra cui un ragazzino di 15 anni, nel corso di una lite tra due famiglie di origini Sinti. È successo ieri sera a Bolzaneto, in piazzale Cassissa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato i tre in codice giallo, quello di media intensità, all'ospedale Villa Scassi e al Gaslini. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la rissa. Dopo l'arrivo delle pattuglie dei carabinieri i rivali sono spariti e sono rimasti solo i feriti. (ANSA).