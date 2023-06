Donna aggredita da cinghiale in centro a Genova

Ancora una persona aggredita da un cinghiale a Genova. Questa volta in pieno centro, in piazza Palermo. La vittima è una donna di 58 anni che è stata ricoverata nel reparto di Osservazione breve intensiva del pronto soccorso dell'ospedale San Martino, in attesa di visita da parte di infettivologo e chirurgo plastico, per una profonda ferita alla gamba. Diverse, negli ultimi tempi, le aggressioni di cinghiali: un uomo aggredito da un cinghiale e buttato a terra mentre portava a spasso il cane nel quartiere San Martino e un altro uomo morso alle gambe da un ungulato nel suo giardino.

Trenta giorni di prognosi, invece, per una donna di 35 anni ferita da un asino a Borzonasca. Era arrivata in ospedale con un trauma toracico e alcune fratture. (ANSA).